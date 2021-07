Paris Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot Paris Visite de l’exposition Giacometti et l’Egypte antique Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de l’exposition Giacometti et l’Egypte antique Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite de l’exposition Giacometti et l’Egypte antique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot

L’exposition proposera un parcours thématique qui met en dialogue des œuvres emblématiques de Giacometti et des prêts exceptionnels d’œuvres du musée du Louvre. Alberto Giacometti a toujours éprouvé une fascination pour les œuvres de l’Égypte antique, qu’il a dessinées tout au long de sa carrière. Cette inspiration de l’art égyptien est régulièrement présente, par ailleurs, dans la sculpture et la peinture, à la fois comme un répertoire de formes et comme une composante essentielle de sa conception esthétique. L’Institut Giacometti, en collaboration avec le musée du Louvre, invite à prolonger et à approfondir cette relation du sculpteur à l’art égyptien. À partir de recherches inédites sur les sources utilisées par l’artiste, l’exposition propose un parcours thématique fait de dialogues entre des œuvres emblématiques de Giacometti et des figures égyptiennes, notamment celle du scribe, l’art de la période amarnienne ou encore les portraits du Fayoum. En confrontant des sculptures, des peintures ainsi que de nombreux dessins inédits à une sélection d’œuvres issues des collections du musée du Louvre, cette exposition offre un regard renouvelé sur l’art de Giacometti à travers le prisme de l’Égypte antique, une source de l’art moderne qui reste encore à explorer.

Sur inscription

L’Institut Giacometti présente du 22 juin au 10 octobre 2021, une exposition inédite sur la relation d’Alberto Giacometti à l’art égyptien, en collaboration avec le musée du Louvre. Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot 5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot Adresse 5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris Ville Paris lieuville Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot Paris