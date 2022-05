Visite de l’exposition Fabienne Verdier : Alchimie d’un vitrail Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Six ans après avoir créé les vitraux du chœur de l’église Saint-Laurent, l’artiste peintre Fabienne Verdier revient à Nogent-sur-Seine pour une exposition inédite ouverte sur la ville.

Découvrez comment l’artiste et le maître-verrier Flavie Vincent-Petit ont adapté à une esthétique contemporaine la technique traditionnelle du jaune d’argent et de la grisaille.

De la fascination pour le jaune d’argent à l’alchimie de l’atelier, elles vous invitent à suivre l’itinéraire de leurs créations et à partager des moments de contemplation d’une intensité rare.

Visite menée par Cécile Bertran, conservatrice en chef du musée Camille Claudel et commissaire de l'exposition

hearing impairment Descubra cómo el artista y el maestro vidriero Flavie Vincent-Petit han adaptado a una estética contemporánea la técnica tradicional del amarillo plateado y de la grisalla. Desde la fascinación por el amarillo plateado hasta la alquimia del taller, te invitan a seguir el itinerario de sus creaciones y a compartir momentos de contemplación de una intensidad rara. Visita realizada por Cécile Bertran, conservadora jefe del museo Camille Claudel y comisaria de la exposición Reserva recomendada Sábado 14 mayo, 18:00 10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est 10400 Nogent-sur-Seine Grand Est

