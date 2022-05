Visite de l’exposition “En avant…Mars” Le Pavillon des Sciences, 14 mai 2022, Montbéliard.

Visite de l’exposition “En avant…Mars”

Le Pavillon des Sciences, le samedi 14 mai à 19:00

La planète Mars est l’une de nos plus proches voisines dans le système solaire, elle nourrit notre imaginaire et certains s’imaginent même que nous y vivrons un jour ! Et pourtant nous la connaissons encore très mal, alors que c’est la planète la plus explorée à ce jour. Quelques sondes en orbite et robots roulants à sa surface nous en donnent une vision partielle mais surprenante. L’exposition “En avant…Mars !” propose un étonnant voyage imaginaire vers Mars, dans une scénographie immersive où manipulations et jeux ont leur place. Partant d’un jardin bien terrestre nous rappelant que Mars est visible dans le ciel nocturne, le visiteur voyage aussi dans le temps à travers l’histoire des observations depuis la Terre et en orbite autour de Mars. Dans le centre d’analyse se dévoile l’histoire surprenante et tourmentée de cette planète « pas si rouge que ça », car après un passé durant lequel volcanisme intense et eau liquide ont modelé les paysages, Mars à perdu son atmosphère, se transformant petit à petit en un monde gelé aux reliefs vertigineux. L’exposition se poursuit au cœur de panoramas obtenus grâce aux quelques robots posés sur le sol martien.

Entrée libre

Le Pavillon des Sciences 1 Impasse de la Presqu'île 25200 Montbéliard



