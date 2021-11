Genève Fondation Baur - Musée des arts d'Extrême-Orient Genève Visite de l’exposition Eloge de la Lumière – Pierre Soulages / Tanabe Chikuunsai IV Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève Catégorie d’évènement: Genève

Adultes. Sans inscription. Pass Covid obligatoire.

Plein tarif : CHF 15.-, AVS, AI et étudiants : CHF 10.- (prix du billet d’entrée, gratuit pour les Amis du musée)

Dans une ambiance en clair-obscur, proposition d’un dialogue entre les tressages virtuoses de Tanabe Chikuunsai IV et les peintures vibrantes de Pierre Soulages. Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève Genève

2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T19:30:00;2021-12-08T18:30:00 2021-12-08T19:30:00;2022-01-12T18:30:00 2022-01-12T19:30:00;2022-01-26T18:30:00 2022-01-26T19:30:00;2022-02-09T18:30:00 2022-02-09T19:30:00;2022-02-23T18:30:00 2022-02-23T19:30:00;2022-03-09T18:30:00 2022-03-09T19:30:00;2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T19:30:00

