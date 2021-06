Visite de l’exposition « Du Colisée à l’amphithéâtre de Poitiers » Espace Mendès France, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Poitiers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Mendès France

### Remontez le temps et découvrez l’un des plus grands édifices de spectacle de la Gaule romaine. Construit au Ier siècle de notre ère dans la partie méridionale de la ville antique de Limonum (Poitiers), l’amphithéâtre figurait parmi les plus grands édifices de spectacle de la Gaule romaine et pouvait accueillir 30 000 personnes. Que reste-t-il de cette ingénieuse construction conçue par les romains pour le déroulement des combats de gladiateurs et des chasses ? Comment les archéologues ont-ils pu reconstituer cet édifice monumental au fil du temps ? Au-delà de son histoire et de son fonctionnement, ce monument des jeux s’inscrit dans un schéma urbain et dans un territoire sur lequel d’autres édifices de ce type sont connus (Saintes, Sanxay, etc.). Le Colisée de Rome a-t-il servi de modèle à ces amphithéâtres de l’Aquitaine romaine ? Des reconstitutions du XIXe siècle aux représentations numériques, le travail des chercheurs semble aboutir à faire revivre sous nos yeux ces vestiges du passé. Exposition réalisée par l’EMF en partenariat avec le pôle Patrimoine de la ville de Poitiers et de Grand Poitiers, le musée Sainte-Croix, l’INRAP et la DRAC-SRA Nouvelle-Aquitaine.

Gratuit. Sur réservation.

Espace Mendès France 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:15:00 2021-09-19T18:15:00