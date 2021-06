Boulogne-Billancourt Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Visite de l’exposition des lauréats des Rencontres Photographiques Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Musée et jardin départementaux Albert-Kahn, le samedi 3 juillet à 19:30

Le musée départemental Albert-Kahn accueille les travaux des lauréats 2021 des Rencontres Photographiques des Amis du musée, Charles Delcourt, Isabeau de Rouffignac et Jin Tian pour une exposition de photographie contemporaine installée dans le jardin. Elle s’inscrit dans la continuité du projet d’Albert Kahn et de ses Archives de la Planète : dresser l’inventaire visuel d’un monde en mutation. Cette visite se déroulera en présence de deux des lauréats : Jin Tian et Isabeau de Rouffignac.

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00

