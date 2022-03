Visite de l’exposition “Delacroix et la nature” Musée national Eugène-Delacroix, 14 mai 2022, Paris.

Visite de l’exposition “Delacroix et la nature”

Musée national Eugène-Delacroix, le samedi 14 mai à 17:30

Tigres, bouquets de fleurs, chevaux… La nature est un élément déjà bien connu de l’œuvre de Delacroix. Mais au-delà d’une simple thématique artistique, la nature occupe chez ce peintre d’histoire une place bien plus complexe, entre observation, étude et réinvention. L’exposition “Delacroix et la nature” vous ouvre les portes du dernier appartement et atelier du peintre, pour vous faire découvrir ce lien qui l’unit à la nature. Au sein d’un musée intime et de son charmant jardin, c’est une parenthèse de calme et d’évasion qui s’offre au visiteur à l’occasion de la Nuit des Musées 2022. Venez à la rencontre de Delacroix et de son oeuvre, guidés par les agents d’accuil et de médiation du musée. Tout au long de la soirée, Ils vous parleront, dans une ambiane conviviale, de l’amour du peintre pour la faune et la flore, et vous feront découvrir son magnifique jardin chargé d’histoire.

Reservation en ligne fortement recommandée.

Musée national Eugène-Delacroix 6 rue Fürstenberg 75006 Paris Paris Paris



