Visite de l’exposition de Titouan Lamazou Musée de Tahiti et des Îles Punaauia Catégorie d’évènement: Punaauia

Visite de l’exposition de Titouan Lamazou Musée de Tahiti et des Îles, 14 mai 2022, Punaauia. Visite de l’exposition de Titouan Lamazou

Musée de Tahiti et des Îles, le samedi 14 mai à 17:00

Visite libre de l’exposition “Escales en Polynésie”

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Visite de l’exposition “Escales en Polynésie” Musée de Tahiti et des Îles nu’uroa Punaauia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Punaauia Autres Lieu Musée de Tahiti et des Îles Adresse nu'uroa Ville Punaauia lieuville Musée de Tahiti et des Îles Punaauia

Musée de Tahiti et des Îles Punaauia https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/punaauia/

Visite de l’exposition de Titouan Lamazou Musée de Tahiti et des Îles 2022-05-14 was last modified: by Visite de l’exposition de Titouan Lamazou Musée de Tahiti et des Îles Musée de Tahiti et des Îles 14 mai 2022 Musée de Tahiti et des Îles Punaauia Punaauia

Punaauia