Mussidan Musée André Voulgre Dordogne, Mussidan Visite de l’exposition « De la villa Marquet au musée André Voulgre » Musée André Voulgre Mussidan Catégories d’évènement: Dordogne

Mussidan

Visite de l’exposition « De la villa Marquet au musée André Voulgre » Musée André Voulgre, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mussidan. Visite de l’exposition « De la villa Marquet au musée André Voulgre »

Musée André Voulgre, le samedi 3 juillet à 18:00

A l’occasion du cinquantenaire de la mort d’André Voulgre et de son legs à la ville de Mussidan, cette exposition rétrospective retrace l’histoire de la chartreuse au XVIIIe s. au musée André Voulgre après rénovation en 2021.

Entrée libre

Visite libre de l’exposition temporaire Musée André Voulgre 6 rue des fusillés, 24400 Mussidan Mussidan Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mussidan Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée André Voulgre Adresse 6 rue des fusillés, 24400 Mussidan Ville Mussidan lieuville Musée André Voulgre Mussidan