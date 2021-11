Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Visite de l’exposition De La Hauteur Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **Visite de l’exposition De La Hauteur** Vous serez accompagnés par le photographe Marc Loyon qui vous guidera dans cette exposition. Le photographe Marc Loyon, invité en résidence par le Crous de Rennes-Bretagne et l’Université de Rennes 1, a arpenté les territoires du campus de Beaulieu : logements, restauration, liaison entre résidences et université, bâtiments universitaires… L’exposition ouverte au grand public, se présente comme un parcours autour de photographies en intérieur au Diapason, et en extérieur en très grands formats sur les bâtiments du campus et de la cité universitaire. ► Samedi 27 novembre de 11h à 12h30. Le Diapason – Gratuit / Réservation obligatoire / Pass sanitaire > [Réserver](https://www.billetweb.fr/visite-expo-de-la-hauteur-avec-lartiste)

Vous serez accompagnés par le photographe Marc Loyon qui vous guidera dans cette exposition.

