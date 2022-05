VISITE DE L’EXPOSITION “DANS L’OBJECTIF DE MINA” – NUIT DES MUSEES, 14 mai 2022, .

VISITE DE L’EXPOSITION “DANS L’OBJECTIF DE MINA” – NUIT DES MUSEES

2022-05-14 – 2022-05-14

Parcourez, en compagnie d’un guide, la nouvelle exposition, Dans l’objectif de Mina, L’incroyable histoire de ses portraits tombés dans l’oubli. Lors de cette visite flash de 30 minutes, apprenez-en plus sur l’histoire de Mina et découvrez l’ensemble de ses portraits sauvés in extremis.

L’exposition “Dans l’objectif de Mina” en un éclair

