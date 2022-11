Visite de l’exposition « Crash Poli » au Polaris

2022-11-25 14:00:00 – 2022-11-25 15:30:00 Ce duo d’artistes transforme la matière, tels des alchimistes : collages, échantillonnages, cut-up sont au centre de leur pratique. Artistes de terrain, une partie importante de leur travail est dédiée à la recherche, à la prise en compte du territoire dans lequel ils opèrent et de ses populations. Leurs inspirations viennent de la littérature, de la recherche scientifique, des technologies, de petits détails qui retiennent leur attention, d’observations du monde les entourant, de ressentis, d’interrogations. Visitez l’exposition du Polaris centre d’art « Crash Poli » des artistes Magali Daniaux et Cédric Pigot avec une médiatrice culturelle du Polaris. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

