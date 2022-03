Visite de l’exposition Chercher Vincent. Photographies de Sébastien Siraudeau Maison du docteur Gachet, 14 mai 2022, Auvers-sur-Oise.

Maison du docteur Gachet, le samedi 14 mai à 10:30

Photographe et écrivain il s’intéresse au territoire du Val d’Oise. Le travail de l’artiste mêle natures mortes, paysages, et utilise la photographie en mouvement. La technique et le support font de cette production un ensemble à part, créatif, inédit, tissant un lien entre le japon et département dans lequel il vit. Tout comme les impressionnistes, il capture l’instant, la sensation dans les 27 œuvres présentées à la maison du docteur Gachet du 26 mars au 12 juin 2022. Le paysage, naturel ou construit, l’environnement, nu ou habité, sont la première source d’inspiration de ses travaux personnels qui l’amènent à se retrouver dans les rencontres humaines, celles qui font naître les histoires. Ses projets, bien que souvent nourris par l’Histoire, le contexte, lui donnent la liberté d’être emporté par les éléments environnants, la temporalité du moment, sa perception intuitive. Ce sont ses ressentis qui en forment le fonds, en dictent la technique et la forme. Sa série Le passage -pour laquelle il photographie un seul rocher pendant deux ans – est fondatrice de sa démarche : en revenant sans cesse dans un même lieu, il explore une mémoire affective, tel le ressac incessant de la mer. Puis, dans la Vallée de l’Oise, son environnement de vie et d’observation, les paysages alentour le conduisent à “Chercher Vincent ” durant tout un printemps, à retrouver l’Impression, l’inspiration de la peinture impressionniste et de ses chantres. Au printemps suivant, en plein confinement, il respecte une sortie quotidienne, Aller à l’arbre, – un arbre qui domine un petit plateau, dont il réalise chaque jour le portrait, mais aussi celui des personnes qu’il rencontre à cet endroit précis, engageant une conversation sur le monde d’après ces semaines en suspension : des portraits photographiés et sonores s’imposent d’eux-mêmes, lorsque du temps à soi devient celui dédié à l’écoute des autres.

Entrée libre

Exposition Chercher Vincent : tout comme les impressionnistes, Sébastien Siraudeau capture l’instant, la sensation dans les 27 œuvres présentées à la maison du docteur Gachet.

Maison du docteur Gachet 78 rue du docteur Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise



2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T18:00:00