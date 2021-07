Visite de l’exposition “Charlotte Perriand, photographies” Galerie de L’Îlot-S – CAUE, 18 septembre 2021, Annecy.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie de L’Îlot-S – CAUE

En 2020, l’Académie des Beaux-Arts crée une exposition à partir d’une sélection de photographies de Charlotte Perriand, architecte et designer française (1903-1999). Articulée autour des principales thématiques explorées photographiquement par l’artiste de 1927 à 1940, le monde paysan, les objets naturels (qualifiés par elle, Fernand Léger et Pierre Jeanneret d’”art brut”), les constructions industrielles, la montagne… Cette exposition donne à voir un aspect plus méconnu de l’artiste et révèle un sens de la composition et une poétique très singuliers. L’exposition présente 48 photographies sélectionnées dans le fonds photographique Charlotte Perriand, rarement montrées au public. Commissariat : Lélia Wanick Salgado. En 1983, elle dirige la galerie de l’agence Magnum Photos et y organise une vingtaine d’expositions. En 1994, Lélia fonde, avec son époux Sebastião Salgado, une nouvelle structure vouée entièrement au travail du photographe, Amazonas images. En 1998, ils ont créé l’Instituto Terra qui a pour mission la reforestation, l’éducation environnementale, la recherche scientifique et le développement durable.

Entrée libre sur inscription. jauge de 25 personnes (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Visite libre de l’exposition. Une médiation sera proposée le dimanche 19 septembre à 15 h.

Galerie de L’Îlot-S – CAUE 7 esplanade Paul Grimault, 74008 Annecy Annecy Haute-Savoie



