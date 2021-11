Rennes Frac Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Visite de l’exposition Ces dernières années en LSF avec amplification sonore Frac Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L’exposition Ces dernières années propose de regarder ensemble en quoi les œuvres entrées récemment dans la collection du Frac Bretagne se font les reflets des bruits de notre monde. Elles évoquent avec poésie et engagement les questions féministes, écologiques, les notions de repli sur soi et d’enfermement, de luttes populaires ou de conditions sociales.

2 €

Une visite interprétée en Langue des Signes Française avec amplification sonore est programmée pour l’exposition collective Ces dernières années au Frac Bretagne. Frac Bretagne 19 avenue André Mussat CS 81123 35011 Rennes cedex Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

