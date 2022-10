Visite de l’exposition Certes et Graveyron, Terre d’utopies avec Vincent Joineau Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde EUR Découvrez l’exposition « Certes et Graveyron, Terre d’utopies » avec Vincent Joineau, commissaire de cette exposition et historien. Il vous dévoilera l’enquête qu’il a menée pour retracer l’histoire de cet espace naturel au cours des siècles. Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/visite-de-lexposition-certes-et-graveyron-terre-dutopies-avec-vincent-joineau

40 place(s) disponible(s) Enfant à partir de 12 ans

Gratuit +33 5 56 82 71 79 @domaine de certes

