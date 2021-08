Bordes Bordes Bordes, Pyrénées-Atlantiques Visite de l’exposition Bordes Bordes Catégories d’évènement: Bordes

Pyrénées-Atlantiques

Visite de l’exposition Bordes, 19 septembre 2021, Bordes. Visite de l’exposition 2021-09-19 – 2021-09-19 Villa Szydlowski 25 Avenue Joseph Szydlowski

La Villa Szydlowski est une ancienne maison Béarnaise du XIX° siècle avec un parc arboré aménagé en musée dans lequel vous pouvez y retrouver une exposition retraçant l'histoire de l'usine Turboméca et présentant des éléments de son patrimoine : maquettes de moteurs anciens, photos, documents et film.

