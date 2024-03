Visite de l’exposition « Auto » de Nina Beier avec Sandra Patron Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Bordeaux, dimanche 7 avril 2024.

Visite de l’exposition « Auto » de Nina Beier avec Sandra Patron Le Capc propose une visite exceptionnelle de l’exposition de Nina Beier en compagnie de Sandra Patron, commissaire et directrice du Capc. Dimanche 7 avril, 16h30 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 5€ + entrée gratuite (1er dimanche du mois)

// VISITE DE L’EXPOSITION “AUTO” DE NINA BEIER AVEC SANDRA PATRON //

Dimanche 7 avril, 16h30

5€ + entrée gratuite (1er dimanche du mois)

À l’occasion du premier dimanche du mois, le Capc propose une visite exceptionnelle de l’exposition de Nina Beier en compagnie de Sandra Patron, commissaire et directrice du Capc. L’occasion de rentrer au cœur de la conception du projet et de la pratique de l’artiste.

NINA BEIER, “AUTO”

Dans la nef du Capc, l’artiste Nina Beier a été invitée à déployer et reconfigurer des oeuvres produites ces deux dernières décennies. Si celles-ci sont de natures diverses, on y distingue des motifs récurrents. Certains sont d’ordre thématique : on retrouve des objets factices, des matières prélevées du monde naturel, des objets conçus pour accueillir des corps, des natures mortes, de la monnaie, des objets commercialisés à travers le monde et des animaux. D’autres motifs sont d’ordre esthétique : le vide, la soustraction, l’accumulation et la chute.

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000

