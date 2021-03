Hastingues Hastingues Hastingues, Landes Visite de l’exposition « Au grand galop » avec Claire Artémyz Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Visite de l'exposition « Au grand galop » avec Claire Artémyz, 15 mai 2021-15 mai 2021, Hastingues. Visite de l'exposition « Au grand galop » avec Claire Artémyz 2021-05-15 20:30:00 – 2021-05-15 21:30:00 Abbaye d'Arthous 785 route de l'Abbaye

A l'occasion de la Nuit des Musées, Claire Artemyz animera une visite de son exposition de photographies « Au grand galop. Duruthy et l'art des origines ». Un moment privilégié d'échanges avec cette artiste dont la recherche artistique se développe à partir d'une interrogation sur l'identité humaine, ce qui l'amène à explorer l'univers des fossiles et de la Préhistoire. Selon les mesures sanitaires et gouvernementales, l'abbaye d'Arthous est susceptible de modifier ses horaires et ses conditions de visite, voire d'annuler certains rendez-vous.

