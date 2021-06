Visite de l’Exposition Absolutely Bizarre !, les drôles d’histoires de l’Ecole de Bristol (1800-1840) Galerie des Beaux-Arts, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bordeaux.

Visite de l’Exposition Absolutely Bizarre !, les drôles d’histoires de l’Ecole de Bristol (1800-1840)

Galerie des Beaux-Arts, le samedi 3 juillet à 21:30

Exposition labellisée Exposition d’intérêt national par le ministère de la Culture. Bordeaux et Bristol sont jumelées depuis plus de 70 ans. Si de nombreux échanges existent entre les deux villes, l’école de peinture de Bristol, peu étudiée jusqu’à présent et peu connue en France, n’avait pas encore été mise à l’honneur de ce côté de la Manche. Cette exposition propose donc la première présentation d’ensemble, tant en France qu’en Grande-Bretagne, de cette singulière « École de Bristol ». Plus qu’un mouvement pictural autonome, il s’agit davantage d’une association informelle de peintres, principalement paysagistes, et d’amateurs (critiques, mécènes, écrivains), caractéristique des réalités artistiques de la première moitié du XIXe siècle. Des « sketching parties » (du terme « sketch », « esquisser ») dans les environs de Bristol et autres réunions cimentèrent l’unité du groupe dans les années 1820-1830.

Entrée libre

.Visite commentée pour les adultes de l’Exposition Absolutely Bizarre !, les drôles d’histoires de l’Ecole de Bristol (1800-1840)

Galerie des Beaux-Arts Place du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:45:00