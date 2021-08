Sèvres Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et Musée nationaux Hauts-de-Seine, Sèvres Visite de l’exposition “A table ! Le repas, tout un art” et des collections Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Visite de l’exposition “A table ! Le repas, tout un art” et des collections Cité de la Céramique – Sèvres Manufacture et Musée nationaux, 18 septembre 2021, Sèvres. Visite de l’exposition “A table ! Le repas, tout un art” et des collections

• **Le coup de cœur des spécialistes** Des micros-visites gratuites menées par l’équipe muséale tout au long de la journée donneront à tous l’occasion de découvrir des œuvres audacieuses de nos collections ou de l’exposition. • **Découverte libre des collections et de l’exposition** _**A table ! Le repas, tout un art**_ Profitez de ces journées pour vous régaler dans notre alléchante exposition qui retrace l’histoire du repas gastronomique des Français en évoquant la préparation des mets et leur consommation, les arts de la table et celui de la conversation. • **Vente de porcelaine** Profitez de ces journées pour acquérir des œuvres en porcelaines créées par les artisans de la Manufacture. C’est une belle occasion de faire des emplettes !

Réservation et pass sanitaire obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

