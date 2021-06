Lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille, Nord Visite de l’expo KAIWU interprétée en langue des signes française Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Si vous souhaitez découvrir l’exposition KAIWU, Art et design en Chine, le musée vous propose le Samedi 26 juin à 11h, une visite commentée et interprétée en langue des signes française. Pénélope de l’agence VIA, interprète et Alice, guide-conférencière du musée, seront là pour vous accueillir. Sur réservation : [Billetterie en ligne](https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites) ou [mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr) Plus d’infos sur [mhc.lille.fr](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/Actualites2/Visite-de-l-expo-KAIWU-interpretee-en-langue-des-signes-francaise)

4€

