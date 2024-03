Visite de l’exploitation Le Potager à Laville et Fraisiflor Bruges – Lieu de départ communiqué par la commune à l’inscription Bruges, samedi 16 mars 2024.

Ce temps d’échange vous permettra de rencontrer des producteurs engagés dont l’exploitation est située dans le Parc des Jalles de Bordeaux Métropole. Ces temps conviviaux permettent de promouvoir les producteurs locaux et les circuits-courts, de découvrir le métier d’agriculteur d’aujourd’hui, leurs exploitations et leurs techniques de culture, ainsi que de (re)découvrir des produits sains et de saison.

Bruges – Lieu de départ communiqué par la commune à l'inscription

