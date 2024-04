Visite de l’exploitation du Lycée Agricole de Montmorillon lycée agricole Montmorillon Montmorillon, mercredi 25 septembre 2024.

Visite de l’exploitation du Lycée Agricole de Montmorillon Visite de l’exploitation du Lycée Agricole de Montmorillon sur l’eau à travers une exploitation agricole, par Mme Emmanuelle BÉAUR, professeur agronome Mercredi 25 septembre, 14h00 lycée agricole Montmorillon Gratuit – réservation souhaité au 05 49 91 02 32

Visite de l’exploitation du Lycée Agricole de Montmorillon sur l’eau à travers une exploitation agricole, par Mme Emmanuelle BÉAUR, professeur agronome : « L’eau dans tous ses états sur une exploitation » ce 25 Septembre à 14h avec l’Écomusée et ses partenaires.

Cette animation est liée au projet « l’eau et les hommes entre Vienne et Gartempe », soutenu dans le programme CSTI de la Région Nouvelle Aquitaine et la communauté de Commune Vienne et Gartempe ainsi que l’Espace Mendès France

lycée agricole Montmorillon 11 Rue du Château Ringuet, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine ecomusee.mrc86@laposte.net 05 49 91 02 32

Ecomusée du Montmorillonnais