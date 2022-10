Visite de l’exploitation des Alpagas des Monédières Chaumeil Chaumeil ChaumeilChaumeil Catégories d’évènement: Chaumeil Chaumeil

Corrze Freysselines Chaumeil Corrze Chaumeil Venez découvrir, au cœur des Monédières, une exploitation pas comme les autres : une exploitation d’alpagas ! À 15h.

7€/adulte et plus de 10 ans. 4€/enfant de 3 à 10 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Renseignements et inscriptions au 06 31 13 84 38 ou à fraysse.mar@gmail.com Freysselines Chaumeil Chaumeil

