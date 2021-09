Bordeaux Station d'épuration Louis Fargue Bordeaux, Gironde Visite de l’espace pédagogique Louis Fargue Station d’épuration Louis Fargue Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Saurez-vous résoudre l’enquête de l’assainissement ? Le nouvel espace pédagogique Louis Fargue plonge les visiteurs en immersion au cœur de la gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole. Visite didactique, expérientielle et muséographique, venez résoudre une enquête mêlant vidéos, applications numériques, fresque murale de 120 mètres carrés et jeux ludiques. Les usages de l’eau, le traitement de l’eau usée, la protection du milieu naturel, les écogestes, les métiers et les innovations sont autant de thématiques abordées lors de cette expérience pédagogique unique sur le territoire de Bordeaux Métropole.

Gratuit. Réservation obligatoire.

