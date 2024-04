Visite de l’espace Jules Adler Musée Jules Adler Luxeuil-les-Bains, samedi 18 mai 2024.

Visite de l'espace Jules Adler Une guide-conférencière vous présente la vie et le travail de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles. Samedi 18 mai, 17h00 Musée Jules Adler Entrée par le passage entre la place de la Baille et le parking de la rue Henry-Guy

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Une guide-conférencière vous présente la vie et le travail de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles.

Nouveauté 2024 : découvrez pour la 1ère fois de nouvelles œuvres de l’artiste, récemment acquises.

Musée Jules Adler place de la Baille, Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr https://www.facebook.com/otluxeuil;https://www.instagram.com/luxeuil_vosges_du_sud/ Découvrez la vie et l’œuvre fascinante du peintre Jules Adler, au sein d’un musée entièrement dédié à ce natif de Luxeuil-les- Bains, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles.

Le musée Jules Adler se compose de 3 salles, répondant à 3 thématiques. Chaque salle est agrémentée de panneaux avec textes et visuels pour la visite.

Salle 1 : Le « Peintre des humbles » :

La 1ère salle est consacrée à l’aspect le plus célèbre de la carrière de Jules Adler : sa représentation des humbles et des travailleurs. Les panneaux explicatifs permettent notamment d’insérer l’œuvre de Jules Adler dans le contexte plus large du XIXe siècle (Révolution industrielle, bouleversements sociaux, montée de la classe ouvrière…).

C’est là qu’est exposée la plus grande toile des collections : Les Hauts Fourneaux de la Providence.

Salle 2 : Jeunesse luxovienne et formation artistique :

La 2ème salle revient sur les principaux éléments biographiques de Jules Adler : son enfance à Luxeuil, sa famille et ses amis luxoviens, sa formation artistique à Paris, son attachement à sa ville natale. Mon vieux Luxeuil est notamment exposé dans cette salle.

En complément sont présentés plusieurs objets personnels de Jules Adler (palette, pinceaux, documents personnels…).

Salle 3 : Une Œuvre d’une grande diversité :

La dernière salle s’attache à présenter la diversité du travail de Jules Adler, qui est surtout connu pour sa peinture dite « sociale », mais qui a aussi réalisé de nombreux paysages et représentations de la vie dans la France rurale, ainsi que des portraits.

L’une des toiles les plus célèbres de Jules Adler, Les Haleurs, est exposée dans cette salle.

Le musée Jules Adler est situé derrière la Maison du Bailli (l’un des plus anciens bâtiments de Luxeuil, façade du XVe siècle, classé Monument historique).

A ne pas manquer, la fresque dans le passage entre la place de la Baille et le parking de l’ex-MFR vous présente un détail de l’une des grandes toiles décoratives encore installées aux Thermes de Luxeuil. L’original est toujours visible dans le hall du pavillon ouest des Thermes. Accès par la bibliothèque municipale. Billets en vente uniquement à l’Office de Tourisme situé à 50 mètres (30 rue Victor Genoux)..

© OT Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud