Les membres de l’association vous feront découvrir l’histoire de la chapelle Paraire, le dernier vestige de l’ancien asile où a séjourné Antonin Artaud. La place d’Antonin Artaud en Aveyron est reconnue et la chapelle Paraire est un bâtiment propriété du conseil départemental. Anciennement Hôpital Paraire dont la construction par le Conseil Général fut décidée en 1833. Conçu par l’architecte Boissonade, l’hospice d’aliénées de Paraire fut ouvert en 1852. L’architecte Vanginot succéda à Boissonade pour la construction de la chapelle de style néo-classique. Le poète et comédien Antonin Artaud séjourna trois ans et trois mois dans cet hôpital de 1943 à 1946. L’association Antonin Artaud vous propose de découvrir de la chapelle et de son histoire. Chapelle Paraire rue Paraire, 12000 Rodez Rodez Aveyron

