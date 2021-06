Visite de l’EPSM de Vendée Georges Mazurelle EPSM de Vendée Georges Mazurelle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Roche-sur-Yon.

« Asile de la grimaudière » implanté sur son site actuel depuis 1853, le Centre Hospitalier Georges Mazurelle est l’établissement public référent en psychiatrie et santé mentale du territoire de santé de la Vendée. Des visites libres et une visite guidée sont proposées au public, pour découvrir, à travers les extérieurs et les espaces verts, l’évolution architecturale de l’établissement, étroitement liée à l’évolution du soin et des différentes prises en charge en psychiatrie, du tout petit à la personne âgée. Exposition d’objets, photos et vidéos.

Entrée lible

Visite de l’Asile de la Grimaudière (1853) aujourd’hui Centre Hospitalier Georges Mazurelle, établissement public de santé mentale de Vendée. Entre évolution architecturale et évolution du soin

EPSM de Vendée Georges Mazurelle rue Georges Mazurelle 85000 la roche sur yon La Roche-sur-Yon Vallée verte Vendée



