Le Molay-Littry Calvados Dans le cadre du 1er Festival Normand de la Céramique , l’ Entreprise Raoul et Beck ouvre ses portes. L’Entreprise Raoult-Beck exploite une carrière d’argile depuis 1889. Grâce à la diversité et la qualité de sa production, elle est connue par tous les céramistes de France. Les stagiaires du Centre de Formation du Pôle Céramique Normandie apprennent leur futur métier avec les terres d’une des dernières exploitations normandes d’argile.

Dans le cadre du 1er Festival Normand de la Céramique , l' Entreprise Raoul et Beck ouvre ses portes. L'Entreprise Raoult-Beck exploite une carrière d'argile depuis 1889. Grâce à la diversité et la qualité de sa production, elle est connue par tous les céramistes de France. Les stagiaires du Centre de Formation du Pôle Céramique Normandie apprennent leur futur métier avec les terres d'une des dernières exploitations normandes d'argile.

L'argile extraite a permis le développement des poteries de Noron-la-Poterie.

L’argile extraite a permis le développement des poteries de Noron-la-Poterie. Pôle Céramique Normandie

