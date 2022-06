Visite de l’entreprise « Méditerranéenne de Services Maritimes » (MSM)

2022-08-04 09:30:00 – 2022-08-04 10:30:00 Créée début 2001 sur la zone des agglomérées à Port de Bouc pour reprendre une activité de rade sur le secteur Port de Bouc / Fos sur Mer (Avitaillement des navires, relève d’équipages…), cette entreprise s’est diversifiée par la construction d’un atelier d’entretien de navires et le développement des remorquages côtiers. En 2007, elle lance une activité de vedette à passagers exploitée sur l’enseigne « Navettes Provençales ». Présentation de l’entreprise spécialisée dans les services maritimes. Détails sur son fonctionnement, ses services et ses équipements. Créée début 2001 sur la zone des agglomérées à Port de Bouc pour reprendre une activité de rade sur le secteur Port de Bouc / Fos sur Mer (Avitaillement des navires, relève d’équipages…), cette entreprise s’est diversifiée par la construction d’un atelier d’entretien de navires et le développement des remorquages côtiers. En 2007, elle lance une activité de vedette à passagers exploitée sur l’enseigne « Navettes Provençales ». dernière mise à jour : 2022-05-19 par

