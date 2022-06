Visite de l’entreprise « Maritima »

2022-09-23 09:30:00 – 2022-09-23 11:00:00 Entreprise spécialisée dans le transport maritime de produits pétroliers et l’avitaillement des navires. Présentation de son fonctionnement et possibilité de visiter un avitailleur, en fonction de l’activité de l’entreprise. Entreprise spécialisée dans le transport maritime de produits pétroliers et l’avitaillement des navires. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

