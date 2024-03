VISITE DE L’ENTREPRISE MALO Fécamp, samedi 4 mai 2024.

VISITE DE L’ENTREPRISE MALO Fécamp Seine-Maritime

Apprenez tout sur la pomme de terre & les frites Malo !

Depuis 1969, la pomme de terre se cultive avec amour chez la famille Malo. C’est à Goderville, au sein d’un clos masure, qu’elle exerce son métier avec passion pour la 5ème génération. Aujourd’hui, l’entreprise offre même une gamme de frites et de lamelles toutes fraîches, crues et déjà épluchées pour faciliter vos recettes. Normands et fiers de l’être, elle a à cœur de défendre son savoir-faire et les produits de notre terroir.

Frédéric et Géraldine Malo vous propose la découverte de leur entreprise du champ à la fourchette. Ils vous parleront de la plantation, de la culture et de la récolte des précieux tubercules. Vous circulerez dans les chambres froides où la pomme de terre est précieusement stockée, dans le centre de conditionnement où elle est lavée, triée, et emballée ou dans l’atelier de transformation où elle est épluchée, coupée et emballée sous-vide pour les frites fraîches avant de partir en livraison.

En fonction de l’avancée des cultures, vous pourrez observer les pommes de terre dans les champs, effectuer des prélèvements de contrôle ou glaner dans une parcelle située à 5 minutes de marche par un chemin rural de randonnée. Vous verrez le matériel agricole de saison, soit semi, soit récolte. Puis toute la chaîne de conditionnement et de transformation.

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’au lieu de la prestation.

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement VISITE DE L’ENTREPRISE MALO Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp