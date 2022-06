Visite de l’entreprise GLOKIS

2022-09-16 15:00:00 – 2022-09-16 16:00:00 Nichée sur les hauteurs de Port de Bouc, GLOKIS tri, prépare, découpe et transforme les filets de pêche pour leur donner une seconde vie.

