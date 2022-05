Visite de l’entreprise ETC Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Visite de l’entreprise ETC Cernay, 25 juin 2022, Cernay. Visite de l’entreprise ETC Cernay

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-26 15:00:00

L'entreprise ETC (Ennoblissement Technique de Cernay) est une entreprise de traitement, teinture et impression sur tissus, implantée à Cernay depuis 1802. Dans le cadre du Festival JAIM, cette entreprise ouvre ses portes au grand public.

