Visite de l’entreprise Clean’Sea ECO

2022-08-08 10:00:00 – 2022-08-08 11:00:00

Entreprise spécialisée dans la dépollution marine et terrestre, qui utilise des savoir-faire et des moyens techniques performants pour lutter contre les pollutions marines et côtières.

Découverte du bateau de l’entreprise et démonstration de l’agent de surface, dont la mission est de collecter les macro-déchets, les algues ainsi que les tâches d’hydrocarbure et autres liquides flottants.

