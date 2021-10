Visite de l’entreprise Algosource Alpha Biotech, 26 octobre 2021, Asserac.

Visite de l’entreprise Algosource

du mardi 26 octobre au jeudi 28 octobre à Alpha Biotech

Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir l’entreprise pionnière au service de la santé par les microalgues : Algosource. AlgoSource a près de 30 ans d’expérience dans la sélection, la culture, l’extraction et la formulation d’ingrédients bioactifs issus des microalgues. Durablement implantée au cœur des marais salants de la Presqu’île de Guérande, AlgoSource dispose, en interne, d’une solide équipe R&D, cultive sa propre biomasse microalgale et assure elle-même l’extraction et la stérilisation de ses extraits. Elle est l’une des seules entreprises du secteur à mener des essais cliniques in-vitro ou in-vivo pour démontrer l’efficacité de ses produits. S’appuyant sur une équipe de chercheurs parmi les meilleurs du secteur, AlgoSource identifie les molécules les plus encourageantes au cœur de différentes souches de microalgues. Elle met en œuvre toute son expertise dans les procédés de culture et d’extraction pour les valoriser au service de la santé et de la nutraceutique. AlgoSource est fortement engagée dans une démarche d’objectivations cliniques. Elle a notamment réalisé le premier essai clinique sur l’Homme en double aveugle contre placebo sur son produit phare, Spirulysat®. Et retrouvez l’ensemble des animations sur [La Baule-Presqu’île De Guérande – Semaine Du Tourisme Économique Et Des Savoir-Faire (semaine-tourisme-economique.bzh)](https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/la-baule-presquile-de-guerande/). N’hésitez pas à réserver votre visite ! Le pass sanitaire vous sera demandé.

Alpha Biotech Le Frostidie 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T15:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T15:00:00