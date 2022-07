VISITE DE L’ENS DES AJEUX EN CALÈCHE La Ferté-Bernard, 28 août 2022, La Ferté-Bernard.

VISITE DE L’ENS DES AJEUX EN CALÈCHE

Rue Pierre-Gilles de Gennes La Ferté-Bernard Sarthe

2022-08-28 13:00:00 – 2022-08-28 19:30:00

La Ferté-Bernard

Sarthe

Calèche du Perche propose une balade exceptionnelle sur l’Espace Naturel Sensible des Ajeux en compagnie d’un guide spécialisé qui partagera ses connaissances pour découvrir autrement la faune et la flore de ce site d’exception. Durée : 3h. Nombre de places limitées. Inscriptions obligatoire. Premier départ à 13 h – retour à 16 h – Parking de l’Espace Naturel Sensible des Ajeux. Deuxième départ à 16 h 15 – retour à 19 h 15 – Parking de l’Espace Naturel Sensible des Ajeux.

+33 6 88 39 49 79

