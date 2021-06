Rives-du-Loir-en-Anjou L'engrenage - Moulin de Villevêque Maine-et-Loire, Rives-du-Loir-en-Anjou Visite de L’engrenage – Moulin de Villevêque L’engrenage – Moulin de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Visite libre d’un moulin de 8 siècles qui produit aujourd’hui de l’électricité. Des visites express auront lieu régulièrement dans le week-end. L’engrenage – Moulin de Villevêque Rue du Port 49140 Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Villevêque Maine-et-Loire

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

