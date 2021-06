La Martyre La Martyre Finistère, La Martyre Visite de l’enclos paroissial de La Martyre La Martyre La Martyre Catégories d’évènement: Finistère

La Martyre Finistère La Martyre Retrouvez notre guide bénévole de la SPREV pour une visite guidée de l’enclos paroissial de La Martyre . L’enclos est incontestablement le point de départ du circuit des enclos paroissiaux de la vallée de l’Élorn mais aussi le plus ancien du Léon ! Présence d’un guide bénévole du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. +33 2 98 85 13 09 https://www.sprev.org/centre-sprev/la-martyre-eglise-saint-salomon/ Retrouvez notre guide bénévole de la SPREV pour une visite guidée de l’enclos paroissial de La Martyre . L’enclos est incontestablement le point de départ du circuit des enclos paroissiaux de la vallée de l’Élorn mais aussi le plus ancien du Léon ! Présence d’un guide bénévole du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

