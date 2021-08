Nozay L'Enclos- ancienne église classée aux Monuments historiques Loire-Atlantique, Nozay visite de l’Enclos L’Enclos- ancienne église classée aux Monuments historiques Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Enclos- ancienne église classée aux Monuments historiques Classée Monument historique, l’ancienne église du vieux bourg de Nozay est un des rares exemples d’architecture religieuse médiévale du département : transepts roman et gothique, peintures du XVe s. . L’Enclos- ancienne église classée aux Monuments historiques 25 rue du vieux bourg, 44170 Nozay Nozay Le Vieux Bourg Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

