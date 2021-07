Cortambert Cortambert Cortambert, Saône-et-Loire Visite de l’élevage de chevaux américains Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Saône-et-Loire

Visite de l’élevage de chevaux américains Cortambert, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Cortambert. Visite de l’élevage de chevaux américains 2021-07-15 – 2021-07-15 Cluny Horse Valley 658 Toury

Cortambert Saône-et-Loire Cortambert 7 7 EUR Présentation et visite de l’élevage – Découverte des méthodes des « chuchoteurs » – Communication avec les chevaux. 3 ateliers pour découvrir les activités autour du jeune cheval

– Du poulinage au sevrage

– Éducation des jeunes poulains

– Éthologie et préparation au débourrage Atelier de pansage pour les enfants et collation Tout public ; famille avec enfants ou groupe constitué

Minimum : 8 personnes dernière mise à jour : 2021-07-05 par

