Visite de l'élevage Cluny Horse Valley Cortambert, 6 novembre 2021

2021-11-06

Avec Jean Christophe.

Pour les familles et groupes ; enfants à partir de 7 ans

Attention : minimum 6 personnes. Programme :

– 14h30 : Visite expliquée de notre élevage de chevaux américains, leur vie en troupe, les chuchoteurs Américains

– 15h30 : Démonstration de jeux d’apprentissage

– 16h30 : Collation et réponse à vos questions Tenue adaptée : jeans et baskets ou chaussures d’équitation.

