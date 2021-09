Visite de l’Eglise Vimoutiers Vimoutiers, 18 septembre 2021, Vimoutiers.

Visite de l’Eglise Vimoutiers 2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-19 17:30:00

Vimoutiers Orne Vimoutiers

JOURNEES DU PATRIMOINE

Thème 2021 : patrimoine pour tous

De 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 17h30

Les Amis des Orgues de Vimoutiers vous attendent nombreux à l’église de Notre-Dame de Vimoutiers.

Pourquoi une église si grande, pourquoi un orgue si grand, pourquoi des vitraux modernes ?

Venez le découvrir lors des présentations. Venez admirer ce patrimoine pour tous cultuel, historique et culturel.

Construite entre 1888 et 1896 l’église Notre-Dame de Vimoutiers remplace un ancien édifice des 15ème et 16ème siècles.

– Le film de l’exposition « 125 ans de l’église Notre-Dame », projeté dans la crypte vous fera découvrir la richesse du patrimoine cultuel que l’église contient.

– Visite guidées :

FONCTIONNEMENT DE L’ORGUE

Une démonstration vous expliquera comment un tel instrument fonctionne.

Les portes ouvertes des buffets vous permettront de voir les soufflets, les conduits, les tuyaux et toutes les tringleries le composant.

Un des plus beaux orgues romantiques de toute la France, le grand orgue de Notre-Dame de Vimoutiers est , avec celui de la grande salle

P. Tchaïkovski du Conservatoire de Moscou, le dernier en 1899 à avoir été conçu par Aristide CAVAILLE-COLL, le plus grand facteur d’orgues du 19ème siècle. Classé au titre des monuments historiques depuis 2012 ce grand orgue a été totalement restauré de septembre 2017 à mai 2019 par les facteurs d’orgues ROBERT frères de Nantes et PESCE frères & fils de Pau, et inauguré en septembre 2019.

Ce grand orgue a été conçu avec deux buffets, de manière à laisser la magnifique rosace visible depuis la nef de l’église.

LE SOUFFLEUR

Le grand orgue est doté d’une soufflerie manuelle, remise en état lors de la restauration complète de 2019, comprenant deux énormes soufflets actionnés par deux grandes pédales.

Avant l’électrification des orgues, c’était souvent des personnes quêtant à l’entrée des messes, qui contre un bon repas, voire un « coup à boire », étaient chargées de ce labeur assez sportif…

Profitez de cette occasion unique pour vous mettre à la place du souffleur, comme cela se faisait au début du 20ème siècle ! Peu d’orgues en France possèdent un tel système en état de fonctionnement.

LES VITRAUX

Autre merveille à admirer : les remarquables vitraux de l’église installés entre les années 1956 et 1965, et réalisés par le célèbre maître verrier Gabriel LOIRE de Chartres .

Pourquoi une église si grande, pourquoi un orgue si…

dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault