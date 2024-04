Visite de l’église St-Pierre de Rucqueville pour Pierres en Lumières Moulins-en-Bessin, samedi 18 mai 2024.

Accueil à l’église, éclairée à l’intérieur et à l’extérieur, et commentaires par des membres de l’Association pour la sauvegarde de l’église de Rucqueville

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Eglise de Rucqueville

Moulins-en-Bessin 14740 Calvados Normandie eglisederucqueville@free.fr

