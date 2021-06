Saint-Aubin-la-Plaine Église Saint-Aubin-la-Plaine, Vendée Visite de l’église St Aubin Église Saint-Aubin-la-Plaine Catégories d’évènement: Saint-Aubin-la-Plaine

Visite libre. Possibilité d’accès au bâtiment pour les PMR, mais présence de marches à l’intérieur.

Entrée libre.

Eglise plan cruciforme à transept peu saillant et chevet plat avec clocher octogonal. Trois autels avec leur rétable du 17 et 18e s. sont classés monuments historiques. Église Rue de l’Église 85210 SAINT AUBIN LA PLAINE Saint-Aubin-la-Plaine Vendée

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

