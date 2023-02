Visite de l’Eglise Sainte Quitterie et de sa crypte Rue du Mas Aire-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes EUR Sandrine vous attend pendant les vacances pour une visite de l’église Sainte Quitterie inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO !

Découvre le sarcophage de cette princesse wisigothe et joue avec les échos de la crypte !

Visite gratuite, sur inscription au 05.58.71.64.70.

