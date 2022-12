Visite de l’église Sainte-Quitterie Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Visite de l'église Sainte-Quitterie

Rue du Mas Aire-sur-l'Adour Landes

2022-12-21

Landes EUR 2 Venez assister à la visite de Sainte-Quitterie, église classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Marie vous dévoilera tous les secrets de cette église et de sa magnifique crypte restaurée.

