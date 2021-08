Mirmande Église Sainte Foy 26270 Mirmande Drôme, Mirmande Visite de l’église Sainte Foy de Mirmande Église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande Catégories d’évènement: Drôme

Mirmande

Visite de l’église Sainte Foy de Mirmande Église Sainte Foy 26270 Mirmande, 17 septembre 2021, Mirmande. Visite de l’église Sainte Foy de Mirmande

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte Foy 26270 Mirmande

**Visite libre de l’église Sainte-Foy et de l’exposition du peintre Bernard Cathelin** qu’elle accueille cet été 2021. Sainte-Foy, au sommet du village perché de Mirmande, est désacralisée et accueille des expositions et concerts. Chapelle conventuelle devenue église paroissiale, ensuite laissée à l’abandon, elle a connu depuis le XIIe siècle des remaniements, mais domine toujours fièrement la vallée. Visite libre de l’église Sainte-Foy et de l’exposition Bernard Cathelin. Église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande Mirmande Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Mirmande Autres Lieu Église Sainte Foy 26270 Mirmande Adresse Mirmande Ville Mirmande lieuville Église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande