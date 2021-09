Trigny Église Saint-Théodulphe Marne, Trigny Visite de l’église Saint-Théodulphe Église Saint-Théodulphe Trigny Catégories d’évènement: Marne

Église Saint-Théodulphe, le dimanche 19 septembre à 10:00

L’église est actuellement en restauration pour plusieurs années et la municipalité de Trigny lancé avec la Fondation du patrimoine une collecte de dons. Les journées du patrimoine seront l’occasion de communiquer sur cette campagne de mécénat et sur l’avancement du chantier : [[https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-theodulphe-de-trigny](https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-theodulphe-de-trigny)](https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-theodulphe-de-trigny)

Gratuit, entrée libre, pass sanitaire, masque obligatoire

L’église Saint-Théodulphe sera ouverte au public le dimanche 19 septembre. Église Saint-Théodulphe Rue de l’Église 51140 Trigny Trigny Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

